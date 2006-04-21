Сегодня во всех храмах идут службы в память о мучениях Христа на кресте

Сегодня Страстная пятница – самый скорбный день у всего православного мира. Согласно Евангелию 1972 года назад, в этот день был распят Спаситель рода человеческого, принявший смерть на кресте во искупление людских грехов. Служба в храмах будет идти весь день. Во второй половине дня, когда, как считается, случилась смерть на кресте Иисуса, плащаницу выносят из алтаря, изображая снятие тела с Креста Господня. Ее выносят на середину храма, где над ней читается Евангелие, и верующие совершают благоговейное поклонение.

В центре храма плащаница находится в течение неполных трех дней, символизируя трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. За несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершит в храме Христа Спасителя вечерню с выносом плащаницы – иконописного или вышитого изображения снятого с Креста тела Господня. В шесть часов вечера патриарх возглавит утреню погребения плащаницы в храме Христа Спасителя.В Страстную пятницу верующие соблюдают самый строгий пост в году. По церковному уставу сегодня не разрешается есть ничего, кроме хлеба и воды. Но и это можно есть только после выноса плащаницы.