Сегодня во всех храмах идут службы в память о мучениях Христа на кресте

В центре храма плащаница находится в течение неполных трех дней, символизируя трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. За несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершит в храме Христа Спасителя вечерню с выносом плащаницы – иконописного или вышитого изображения снятого с Креста тела Господня. В шесть часов вечера патриарх возглавит утреню погребения плащаницы в храме Христа Спасителя.В Страстную пятницу верующие соблюдают самый строгий пост в году. По церковному уставу сегодня не разрешается есть ничего, кроме хлеба и воды. Но и это можно есть только после выноса плащаницы.