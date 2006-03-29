Говорухин не перестает удивлять

Станиславу Говорухину сегодня исполнилось 70 лет. На счету знаменитого режиссера 11 художественных и 4 публицистических фильма. Среди них любимые многими — «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «День ангела», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».Говорухин снялся в 20 фильмах, в том числе в самом кассовом за последнее время «9 рота». В театрах Москвы с успехом идут его спектакли. Говорухин снимал Высоцкого в фильме «Вертикаль», а за «Место встречи» он не получил ни признания, ни наград. Когда снимался в фильме «Асса» отказался от дублера и сам сделал заплыв в зимнее море.