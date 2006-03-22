С начала года в Башкирии ликвидировали 14 наркопритонов

265 наркопреступлений зафиксировано на территории Башкирии за начало 2006 года. Причем, 189 из них — тяжкие или особо тяжкие, 17 — совершены преступными группами.Как сообщил «МК» сотрудник пресс-службы управления ФСКН России по РБ Константин Максимов, за первые месяцы 2006 года возбуждено 192 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 49 кг наркотиков (в том числе 1,17 кг героина, 46,3 кг марихуаны, 500 грамм гашиша) и 44 кг прекурсоров, а также «закрыто» 14 притонов.