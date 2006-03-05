Уфа намерена сдерживать рост цен на хлеб

В мэрии Уфы рассматривается возможность сдерживания роста цен на хлеб будущим летом. По прогнозам экспертов, из-за сильных морозов и отсутствия снега республика предположительно потеряет 75% озимой ржи.Как сообщили «МК» в управлении потребительского рынка администрации городского округа Уфа, в столице Башкирии и без того высокие розничные цены на хлеб. В Уфе хлебобулочные изделия дороже на 30%, чем в среднем по республике. В мэрии намерены не допустить повышения торговой надбавки на социальные сорта хлеба более чем на 10%.