Каратистов на чемпионат мира в Греции будут отбирать в Уфе

В столице Башкирии в спортивном комплексе «Приозерный» пройдет отбор сильнейших спортсменов в сборную команду для выступления на чемпионате мира в Афинах 8-14 мая.Как сообщили «МК» в союзе боевых искусств Башкортостана, в Уфе с 10 по 12 марта состоится всероссийский турнир по косики-каратэ «Противостояние». Организаторы соревнований решили присмотреть на этом турнире атлетов для сборной, способной выступить на чемпионате мира в Греции.