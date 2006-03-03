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Каратистов на чемпионат мира в Греции будут отбирать в Уфе

3 марта 2006, 03:21
В столице Башкирии в спортивном комплексе «Приозерный» пройдет отбор сильнейших спортсменов в сборную команду для выступления на чемпионате мира в Афинах 8-14 мая.Как сообщили «МК» в союзе боевых искусств Башкортостана, в Уфе с 10 по 12 марта состоится всероссийский турнир по косики-каратэ «Противостояние». Организаторы соревнований решили присмотреть на этом турнире атлетов для сборной, способной выступить на чемпионате мира в Греции.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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