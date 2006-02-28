Солнечное затмение — предвестие войны?

Первое запланированное “затемнение” намечено в пункте Гудаута в Грузии — в 15 часов 13 минут. Далее тень Луны накроет Сухуми и близлежащие населенные пункты. В России потемнеет к 15:20 — это произойдет над Домбаем, после чего затмение направится в сторону Астрахани, захватив по пути Карачаевск, Ессентуки, Минводы, Пятигорск, Кисловодск, Буденновск.— Раньше считалось, что полные затмения Солнца — это предвестники страшных войн, — поделился с корреспондентом “МК” один из астрономов–любителей. — Я обязательно съезжу в Кисловодский филиал Пулковской обсерватории, чтобы собственными глазами увидеть это редчайшее явление. Может, потом внукам доведется рассказывать.После Кавказа и Ставрополья затмение осчастливит астраханцев. В Астрахани также соберется настоящая “космическая” тусовка. Шоу начнется в 15:24 по московскому времени. Правда, уже через минуту со скоростью около 1,2 км/сек тень проследует дальше, к Казахстану. Полное затмение в Астане зафиксируют в 15:40. Далее затмение начнет перемещение к своему последнему объекту — Монголии.