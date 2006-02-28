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Posted 28 февраля 2006, 10:39

Published 28 февраля 2006, 10:39

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Солнечное затмение — предвестие войны?

28 февраля 2006, 10:39
Настоящая солнечная лихорадка ожидается в России в конце марта. Луна впервые в этом тысячелетии намерена полностью скрыть от нас Солнце, да еще средь бела дня! Такое шоу обычно собирает паломников со всего мира. И вот на сей раз повезло России.Последнее затмение, подобное этому, россияне могли наблюдать аж в 1981 году. В 2006-м “конец света” начнется в 8 часов 36 минут по всемирному времени в Бразилии, у восточной оконечности Южной Америки. Россияне, жители Кавказа и Казахстана будут наблюдать его с 15 до 16 часов по московскому времени.
Первое запланированное “затемнение” намечено в пункте Гудаута в Грузии — в 15 часов 13 минут. Далее тень Луны накроет Сухуми и близлежащие населенные пункты. В России потемнеет к 15:20 — это произойдет над Домбаем, после чего затмение направится в сторону Астрахани, захватив по пути Карачаевск, Ессентуки, Минводы, Пятигорск, Кисловодск, Буденновск.— Раньше считалось, что полные затмения Солнца — это предвестники страшных войн, — поделился с корреспондентом “МК” один из астрономов–любителей. — Я обязательно съезжу в Кисловодский филиал Пулковской обсерватории, чтобы собственными глазами увидеть это редчайшее явление. Может, потом внукам доведется рассказывать.После Кавказа и Ставрополья затмение осчастливит астраханцев. В Астрахани также соберется настоящая “космическая” тусовка. Шоу начнется в 15:24 по московскому времени. Правда, уже через минуту со скоростью около 1,2 км/сек тень проследует дальше, к Казахстану. Полное затмение в Астане зафиксируют в 15:40. Далее затмение начнет перемещение к своему последнему объекту — Монголии.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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