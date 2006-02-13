Шорт-трек 1500 м: уфимец Вячеслав Кургинян не прошел дальше полуфинала

19-летний шорт-трекист из столицы Башкирии Вячеслав Кургинян в воскресенье вышел в олимпийский полуфинал на дистанции 1500 м. Однако дальше этого этапа соревнований вчерашний юниор пробиться не смог. Показав время 2 мин. 24,604 сек., уфимский конькобежец занял в результате 16-е место.На две верхние ступени на олимпийском пьедестале взошли южнокорейцы Хьюн Су Ан и Хо Сук Ли, а «бронзу» завоевал китаец Ли Я Юн.