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Шорт-трек 1500 м: уфимец Вячеслав Кургинян не прошел дальше полуфинала

13 февраля 2006, 02:12
19-летний шорт-трекист из столицы Башкирии Вячеслав Кургинян в воскресенье вышел в олимпийский полуфинал на дистанции 1500 м. Однако дальше этого этапа соревнований вчерашний юниор пробиться не смог. Показав время 2 мин. 24,604 сек., уфимский конькобежец занял в результате 16-е место.На две верхние ступени на олимпийском пьедестале взошли южнокорейцы Хьюн Су Ан и Хо Сук Ли, а «бронзу» завоевал китаец Ли Я Юн.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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