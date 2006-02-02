Матвиенко и Байдавлетов поделились планами о совместных проектах Санкт-Петербурга и Башкирии

Губернатор подчеркнула, что взаимовыгодное сотрудничество внутри страны, между регионами дает не только хороший экономический эффект, но и способствует развитию межнациональных связей, сообщает пресс-служба Смольного.Всего за один год, с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и Санкт-Петербургом, взаимный товарооборот двух регионов вырос в 2 раза. Он будет увеличиваться, поскольку оба наших региона обладают большим потенциалом. Санкт-Петербург и Башкортостан намерены также сотрудничать в туристической отрасли, в образовании, науке, культуре. Среди ближайших совместных проектов — завершение строительства Уфимской улицы в Петроградском районе. Деньги выделило городское правительство, а башкирская сторона будет участвовать в оформлении улицы в соответствии с традициями башкирского народа. Кроме того, Башкортостан намерен открыть в Петербурге специализированный магазин по продаже продукции, производимой в этой республике.Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Санкт-Петербург и Башкортостан будут укреплять партнерские связи.Рафаэль Байдавлетов в свою очередь выразил надежду, что связи между нашими регионами получат дальнейшее развитие не только на межправительственном уровне, но и напрямую между отдельными предприятиями и ведомствами, учреждениями культуры. Премьер-министр правительства Башкортостан подчеркнул, что для регионов России очень важно обмениваться опытом, устраивать совместные информационно-культурные акции, развивать торговлю. Это способствует улучшению взаимоотношений внутри всей России.***По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживают 3,5 тысячи башкир. В Санкт-Петербурге работают Курултай башкир г. Санкт-Петербурга, Национально-культурная автономия (курултай) башкир Санкт-Петербурга, общество "Башкортостан", башкиро-татарское общество "Чишма", фонд "Петербургский сабантуй", ряд общественных организаций, объединяющих выходцев из Башкортостана. Их деятельность осуществляется в тесном контакте с постоянным представительством Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге.Правовой основой двусторонних отношений служит Соглашение между Республикой Башкортостан и Санкт-Петербургом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях, подписанное 24 марта 2005 года.Санкт-Петербург входит в десятку регионов-лидеров (6-е место) по ввозу продукции в 2004 году в Башкортостан. Доля Санкт-Петербурга в республиканском товарообороте составляет 1,6% (13-е место среди регионов России).Товарооборот Республики Башкортостан с Санкт-Петербургом имеет положительную тенденцию — за последние пять лет он увеличился в 2,5 раза и превысил в 2004 году 2,4 млрд. рублей, в том числе вывоз из Республики Башкортостан составил около 1,1 млрд. рублей; ввезено в республику товаров на сумму более 1,3 млрд. рублей. Из республики в Санкт-Петербург вывозятся в основном товары группы производственно-технического назначения. В структуре ввозимых в Республику Башкортостан товаров преобладает группа товаров народного потребления.