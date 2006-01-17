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Цитатник. Президент Башкирии: "Посмотрите, как хорошо одеваются наши люди".

18 января 2006, 01:12
Муртаза РАХИМОВ, президент Башкирии:"Растут доходы и покупательская способность населения. Посмотрите, как хорошо одеваются наши люди".Талгат ТАДЖУДДИН, верховный муфтий России:"Мы надеемся, что референдумом или каким-то другим путем Путин продолжит руководить нашей страной и после 2008 года".Юрий ШЕВЧУК, лидер "ДДТ": "Слово "пиар" — плохое, но ведь надо думать о лице России. Не только политическом, но и художественном".
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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