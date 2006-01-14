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«Аргументы и факты в Башкортостане» теперь можно читать в Интернете

14 января 2006, 12:13
У газеты «АиФ» в Башкортостане» появился свой сайт в Интернете. Один из самых читаемых в Башкирии еженедельников можно найти в Сети по адресу www.aifufa.ru На сайте башкирских «Аргументов и фактов» публикуются не только газетные материалы, здесь виртуальным читателям предлагают ознакомиться с лентой новостей «Яндекс» и поучаствовать в конференции.Радует, что республиканские СМИ начали все больше представлять себя во всемирной паутине. Недавно в Интернете появился сайт газеты «Башкортостан» на башкирском языке.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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