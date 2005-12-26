В финале чемпионата России — 10 башкирских мотогонщиков

В минувшие выходные в столице Башкирии и Стерлитамаке прошел полуфинал личного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе мотоциклов 500 кубических сантиметров.По итогам соревнований восьмерка сильнейших получила право выступить в финале, который пройдет 7 и 8 января в Уфе на стадионе «Строитель». Победителями заездов стали уфимец Николай Красников и учалинец Михаил Богданов. А в общей сложности в финал чемпионата пробились десять мотогонщиков, представляющих Башкортостан.Олег ВЛАСОВ, «Авторадио».