mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В финале чемпионата России — 10 башкирских мотогонщиков

26 декабря 2005, 23:01
В минувшие выходные в столице Башкирии и Стерлитамаке прошел полуфинал личного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе мотоциклов 500 кубических сантиметров.По итогам соревнований восьмерка сильнейших получила право выступить в финале, который пройдет 7 и 8 января в Уфе на стадионе «Строитель». Победителями заездов стали уфимец Николай Красников и учалинец Михаил Богданов. А в общей сложности в финал чемпионата пробились десять мотогонщиков, представляющих Башкортостан.Олег ВЛАСОВ, «Авторадио».
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04