Кикбоксеры Башкирии показали класс в Санкт-Петербурге

Четверо башкирских спортсменов в Санкт-Петербурге стали призерами Международного турнира по кикбоксингу «Кубок Петра».Учалинец Радмир Халимов в своей весовой категории завоевал «серебро», уступив в финале представителю Московской области. Такая же судьба была уготована и жителю столицы Башкирии Рустаму Азнабаеву, проигравшему в финальном поединке мастеру спорта из Саратова. По «бронзе» завоевали уфимские бойцы Руслан Хамитов и Петр Макаров. Оба спортсмена оступились в полуфиналах.Олег ВЛАСОВ, «Авторадио».