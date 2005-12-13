Сбросились на бутылку — разбились насмерть

Выделялась сборная АСФ УГНТУ, у которой на сцене присутствовало 22 человека, плюс к этому команда еще и вытащила зрителя из зала. Количество в этом случае вполне соответствовало качеству, и все судьи поставили АСФ шестерки, обеспечив архитекторам небольшой отрыв от остальных команд, шедших плотных группой. Второе место с отрывом от седьмого всего в три балла делили "Половники" и "Не приехала" (Туймазы):— Уфимская милиция объявила операцию "Чистый город" и на один день просто уехала.***— На мне какое-то проклятие!— Тебе уже 17 лет, и ты должна знать, что это не проклятие, а грудь!***— Ты квас допил?— Сам ты квасдопил!"Финансовые вложения" несмотря, на молодость и всего лишь второе выступление, успели запомниться как одна из наиболее слаженных и поющих команд:— Ты же говорил, что меня любишь!— И тебе говорил?Хорошо смотрелись нефтяники "Я" и команда "Чеунс Пэунс", последние оказались холодно приняты залом на недавнем фестивале, но в четвертьфинале ситуация резко изменилась в их пользу.Разминка позволила обозначить тройку лидеров, вырвавшихся из общей группы. К АСФ добавились "Половники" и "Я":— Как вы попали на сцену?— Я пришел к команде и спросил: "Название "Я" — годится?", все ответили: "Я" — годится". Вот так и попали.Тройка призеров так в конце и осталась неизменной, лишь "Я", показав не очень сильную домашку, поделила третье место с "Чеунс Пэунс", которые в соответствии с темой "Путеводитель по Уфе" выдали трагикомическую историю о потерянном на вокзале паспорте:— Я тут подумала, а то там туплю…"Половники" получили самые большие баллы за последний конкурс, представив родную Черниковку в виде Чикаго, но как ни старались догнать АСФ, так и не смогли. "Дети галактики" смешно обыграли рабочие будни пожарной части:— Вы дозвонились до пожарной части, ваш звонок находится в очереди, послушайте пока мелодию. "Гори, гори, моя звезда…"Не очень удачные первые два конкурса не позволили "Детям" подняться выше четвертого места, которое они поделили с Туймазами."Финансовые вложения" показали сказку о волке, трех поросятах и других сказочных героях:— Затаюсь и застану их как лох… то есть врасплох."Вложения" стали единственными, кто не попал в полуфинал из первой игры, видимо, можно считать, что команде просто не повезло.Началось все с хорошей визитки "3 шурупов", но все соперничество свелось к противостоянию между "Техасской резней бензопилой" и "Желудями". Визитку выиграли вторые:— У вас есть что-нибудь от головы?— Ухо!!!Хотя и остальные команды отставали ненамного, например "Медная Молодежь":— Вчера трое молодых людей сбросились на бутылку… и разбились на смерть.***— Поехали, наша маршрутка.— Нет, я подожду пятирублевый.— Смотри, как бы пятисотрублевый не приехал!"Балласт" немного разочаровал; будучи одним из фаворитов, команда хоть и прошла в полуфинал, но лишь с четвертого места.— Когда я говорил тебе, чтобы вел себя с девушкой, как Есенин, это означало, что ты должен был читать ей стихи, а не повеситься у нее в номере!Разминка позволила "ТРБ" догнать "Желудей" и, обе команды обеспечили себе надежный отрыв от преследователей. Домашку, и соответственно, всю игру выиграли "техасцы", но сказать, что они действительно были сильнее, наверное, нельзя. Свою роль сыграли, скорее, харизматичность команды и большое количество болельщиков.Полуфиналы ориентировочно состоятся в конце февраля, а после новогодних праздников всех поклонников "Фары" ждет еще и клубный КВН.Анвар ХИСМАТУЛЛИН.