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Posted 15 ноября 2005, 20:03

Published 15 ноября 2005, 20:03

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

Рэкетиры требовали у китайцев прислать выкуп за родственника через Интернет

15 ноября 2005, 20:03
К пяти годам заключения приговорил Октябрьский районный суд Уфы двух грабителей, которые напали на любовную парочку по наводке своей обоже, студентки УГНТУ. Подруга 20-летних парней убеждала ухажеров, что если ограбить любовника своей сестры, гражданина Китая, то можно хорошо поживиться. Дама даже организовала поход родственницы вместе с иностранцем в театр, заманив парочку после окончания спектакля в съемную квартиру, где поджидали "богатеев" ее дружки. Однако в отношении предприимчивой молодой женщины уголовное дело было прекращено "за отсутствием состава преступления".
Возлюбленные студентки не решились дать против нее показания, и девушка осталась на свободе доучиваться на четвертом курсе престижного вуза. Кассационная инстанция оставила ее подельникам приговор без изменений.Как сообщил "МК" помощник председателя Верховного суда Башкирии Махмут Хужин, оба осужденных за разбойное нападение — тоже бывшие студенты вуза и пошли на "дело" только потому, что дама сердца убедила ребят в "прибыльности" подобного мероприятия. Родная сестра девушки работала переводчиком в ОАО "Бэта-Хуавей" и тесно общалась с бизнесменом-китайцем. Для реализации плана студиозусы даже сняли квартиру в Сипайлово, куда предприимчивая родственница и заманила сестру с воздыхателем-чужестранцем. Как только китаец, закрыв за собой двери, принялся снимать обувь, на него набросились молодые разбойники. Но иностранец защищался мастерски. На помощь грабителям пришел третий юноша, который нанес сразу два удара. Свалив китайца, студенты втроем повязали его электрошнурами. То же самое проделали и с его подругой. Сестра же пленницы в это время спокойно сидела на кухне. Приставив к виску иммигранта пистолет, молодые люди стали требовать деньги. Причем продвинутые ребята требовали перевести им китайские юани через Интернет. Из кармана иностранца вытрясли 3000 рублей, еще полторы тысячи у его подруги и несколько пластиковых карт, но на счету заложников оказалась только мелочь. Попугав жертв расправой, если они заявят в милицию, несчастных отпустили. Студентов взяли сразу, как только не испугавшийся угроз китаец пришел в милицию.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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