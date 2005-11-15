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Ишматова поменяли на Михалева

15 ноября 2005, 15:29
Сергей Михалев, ранее занимавший пост генерального менеджера клуба, назначен главным тренером команды мастеров ХК «Салават Юлаев».Рафаил Ишматов, занимавший главный тренерский пост, переведен на должность главного тренера ХК «Салават Юлаев» по подготовке резерва. В его обязанности будет входить работа со спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва столицы Башкирии, фарм-командой и по подбору игроков в команду мастеров, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.Старшим тренером и тренером команды мастеров остаются Сергей Герсонский и Венер Сафин соответственно.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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