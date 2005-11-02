Регулярный поезд из столицы Башкирии в Новый Уренгой начнет курсировать в декабре

В связи с увеличившимся пассажиропотоком с 1 декабря 2005 года Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» назначает новый поезд № 460/459 Уфа — Новый Уренгой.Новый поезд отправляется из Уфы 1, 7, 13, 19, 25 декабря 2005 года; 7, 13, 19, 25 января, февраля, марта и апреля 2006 года и 1, 7, 13, 19, 25 мая 2006 года в 17 часов 12 минут (время московское).В составе поезда курсируют прицепные беспересадочные вагоны, отправляющиеся со станций Туймазы, Ульяновск, Кумертау. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской магистрали.