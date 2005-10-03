Из 40 тысяч призывников Башкирия отправит в войска около 7 тысяч

Как известно, 1 октября начался осенний призыв на воинскую службу, который продлится три месяца. В Башкирии в призывном возрасте находятся свыше 40 тыс. молодых мужчин. Однако в армию до окончания года республика направит только 7 тыс. новобранцев. У значительной части остальных сохранилось право на отсрочку, например, связанную с учебой.Из 7 тыс. призывников большинство (порядка 2 тыс. человек) отправится служить в сухопутные войска, 1,5 тыс. пополнят ряды внутренних войск, 600 — будут выполнять воинский долг в морфлоте, и лишь 200 — в десанте.