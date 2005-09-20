Цитатник. Главный раввин Башкирии о третьем сроке Путина

Главный раввин Башкирии Дан Кричевский считает, что можно найти выход, чтобы Владимир Путин оставался у «руля» и после окончания его президентских полномочий.«Что касается следующего срока работы Путина, здесь мы чтим законность, и нарушение Конституции было бы несомненным шагом назад. Однако было бы неправильным не учитывать мнение большей части общества. А значит, в сложившейся коллизии необходимо искать выход. И я уверен, он будет найден».