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Цитатник. Главный раввин Башкирии о третьем сроке Путина

21 сентября 2005, 00:21
Главный раввин Башкирии Дан Кричевский считает, что можно найти выход, чтобы Владимир Путин оставался у «руля» и после окончания его президентских полномочий.«Что касается следующего срока работы Путина, здесь мы чтим законность, и нарушение Конституции было бы несомненным шагом назад. Однако было бы неправильным не учитывать мнение большей части общества. А значит, в сложившейся коллизии необходимо искать выход. И я уверен, он будет найден».
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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