mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии около 100 госпредприятий — в стадии ликвидации

15 сентября 2005, 01:55
2 государственных предприятия Республики Башкортостан ликвидировано в регионе с начала года. А еще 96 — готовятся исключить из госреестра. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений РБ.Согласно распоряжениям правительства Башкирии, в стадии ликвидации находятся 21 государственное унитарное предприятие, 2 госучреждения, 16 муниципальных унитарных предприятий, 57 дочерних предприятий ГУП «Башавтотранс».Кроме того, в 13 районах Башкирии приняты решения о ликвидации еще 41 предприятия и 3 учреждений.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04