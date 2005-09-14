В Башкирии около 100 госпредприятий — в стадии ликвидации

2 государственных предприятия Республики Башкортостан ликвидировано в регионе с начала года. А еще 96 — готовятся исключить из госреестра. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений РБ.Согласно распоряжениям правительства Башкирии, в стадии ликвидации находятся 21 государственное унитарное предприятие, 2 госучреждения, 16 муниципальных унитарных предприятий, 57 дочерних предприятий ГУП «Башавтотранс».Кроме того, в 13 районах Башкирии приняты решения о ликвидации еще 41 предприятия и 3 учреждений.