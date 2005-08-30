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Posted 30 августа 2005, 18:30

Published 30 августа 2005, 18:30

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Помогите детям, больным СПИДом

30 августа 2005, 18:30
В уфимском доме ребенка № 1 в группах с веселыми названиями «Неваляшки», «Чебурашки» и «Солнышко» живут дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей. Здесь они находятся под присмотром медицинского персонала до трех лет, пока полностью не подтвердится наличие или отсутствие в их крови смертельного вируса.На три группы малышей разделили не случайно. В первой находятся те, чей страшный диагноз уже подтвержден, во второй — те, кто еще пока под наблюдением. А в группе с символичным названием «Неваляшки» — дети, которым повезло. В их крови вируса иммунодефицита не обнаружено.
Почти все эти малыши появились на свет от матерей-наркоманок. Лечение каждого ребенка специфичное и дорогое. Смертельный вирус точит ослабленный детский организм. Поэтому для детишек здесь — особый уход и специализированное питание. У них есть все. Только мамы нет и, наверное, будущего. Это касается тех малышей, чей страшный диагноз уже подтвержден.Брошенные детишки нуждаются в помощи. Им необходима специализированная реабилитация, но на нее не всегда хватает денег, как, впрочем, и на ремонт. Также было бы не плохо, если бы желающие помогли в приобретении таких простых вещей, как памперсы, одежда, игрушки, детские книги.С добрыми пожеланиями вы можете прийти в дом ребенка № 1 или в пресс-службу управления Госнаркоконтроля по Башкирии (72-23-80).
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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