Помогите детям, больным СПИДом

Почти все эти малыши появились на свет от матерей-наркоманок. Лечение каждого ребенка специфичное и дорогое. Смертельный вирус точит ослабленный детский организм. Поэтому для детишек здесь — особый уход и специализированное питание. У них есть все. Только мамы нет и, наверное, будущего. Это касается тех малышей, чей страшный диагноз уже подтвержден.Брошенные детишки нуждаются в помощи. Им необходима специализированная реабилитация, но на нее не всегда хватает денег, как, впрочем, и на ремонт. Также было бы не плохо, если бы желающие помогли в приобретении таких простых вещей, как памперсы, одежда, игрушки, детские книги.С добрыми пожеланиями вы можете прийти в дом ребенка № 1 или в пресс-службу управления Госнаркоконтроля по Башкирии (72-23-80).