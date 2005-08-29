Бывший следователь прокуратуры сотрудничал с уголовниками?

Заявление о пропаже 100 тысяч рублей из оборота фирмы написало ее руководство, и сотрудник превратился в подозреваемого. За обещание прекращения уголовного преследования 37-летний Владимир Котов вытянул с незадачливого воришки… свыше 1 млн. рублей. Сотрудник страховой компании безропотно платил деньги, потому что у мошенника имелась при себе справка, свидетельствующая, что Котов является «общественным помощником следователя прокуратуры Кировского района Уфы Давлетова Р.Ф., имеет право проводить проверки по сообщениям о преступлениях, участвовать в следственных действиях», выданная в марте 2005 года. И подписанная… самим Давлетовым со штампами и печатями прокуратуры. Институт общественных помощников в надзорном ведомстве действительно существует, но подобные документы должен подписывать лично прокурор республики. Также у «разводящего» оказались с собой бланки повесток вызова в прокуратуру с печатями, но пустыми графами для написания фамилий. Кроме того, у предполагаемого преступника в вещах нашли фотографию, на которой изображены бывшие следователи надзорного ведомства Рустем Давлетов и Максим Карабанов с дарственной надписью «Вовану на добрую память от следаков». Карабанов уволен из правоохранительной структуры того же Кировского района еще весной, тогда когда новый прокурор Башкирии Александр Коновалов принялся чистить ряды ведомства.Последующие показания вымогателя стали причиной взятия под стражу экс-следователя Давлетова согласно ст. 91 УПК РФ, пока суд не примет решения о мере пресечения — будет ли «следак» находиться в СИЗО до окончания расследования или окажется под подпиской о невыезде. Ведь выдав незаконное удостоверение, Давлетов как минимум совершил должностное преступление, не говоря уже о том, что следователи полагают — «рэкетир» действовал по поручению бывшего советника юстиции.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД РБ, в УВД Уфы действительно обратился страховщик, заподозривший неладное, когда сумма выплат неизвестному за освобождение от уголовной ответственности перевалила за миллион рублей. Разрабатывал Котова ОБЭП УВД столицы Башкирии. Мошенника задержали в пятницу в парке имени Якутова, когда он получал очередной транш в 260 тысяч рублей. Также, по словам сотрудников пресс-службы у задержанного во время обыска изъяли обрез.Напомним, что это второй случай, когда в нелицеприятных происшествиях оказываются замешаны бывшие и действующие сотрудники Кировской прокуратуры Уфы — в суд передано дело советника юстиции Антона Федяева, который за вознаграждение согласился не поддерживать обвинение против насильника и был настигнут на месте преступления оперативниками ФСБ.