Управление ветеринарии опровергает информацию о вспышке «птичьего гриппа» в Башкирии

Начальник Управления ветеринарии при Минсельхозе Башкирии Фарит Шайнуров заявил сегодня, что «пока ни на одной из девяти республиканских птицефабрик тревожных случаев не зафиксировано. Сообщений о проявлении симптомов птичьего гриппа также не поступало и из личных подворий».Таким образом он опроверг распространенные в четверг сообщения информагентств со ссылкой на руководителя башкирского управления Россельхознадзора Баязита Галимова о массовом падеже домашней птицы в деревне Шакшинка Уфимского района и подозрениях в связи с этим на «птичий грипп».