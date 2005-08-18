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Управление ветеринарии опровергает информацию о вспышке «птичьего гриппа» в Башкирии

18 августа 2005, 13:34
Начальник Управления ветеринарии при Минсельхозе Башкирии Фарит Шайнуров заявил сегодня, что «пока ни на одной из девяти республиканских птицефабрик тревожных случаев не зафиксировано. Сообщений о проявлении симптомов птичьего гриппа также не поступало и из личных подворий».Таким образом он опроверг распространенные в четверг сообщения информагентств со ссылкой на руководителя башкирского управления Россельхознадзора Баязита Галимова о массовом падеже домашней птицы в деревне Шакшинка Уфимского района и подозрениях в связи с этим на «птичий грипп».
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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