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Лилия Шобухова установила личный рекорд на чемпионате мира в Хельсинки

14 августа 2005, 21:39
В Хельсинки в воскресенье завершается Х чемпионат мира по легкой атлетике. Спортсмены из Башкирии в составе российской сборной закончили выступления на первенстве планеты.Так Лилия Шобухова из Белорецка стала девятой на дистанции 5000 м: она держалась рядом с эфиопками до последнего круга и показала свое лучшее время — 14 минут 47,07 секунды. У Галины Богомоловой и Алены Самохваловой на десятикилометровке — соответственно восьмой и двадцатый результаты. Лучший из россиян в марафоне уфимец Григорий Андреев стал в итоге 46-м.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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