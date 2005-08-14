Лилия Шобухова установила личный рекорд на чемпионате мира в Хельсинки

В Хельсинки в воскресенье завершается Х чемпионат мира по легкой атлетике. Спортсмены из Башкирии в составе российской сборной закончили выступления на первенстве планеты.Так Лилия Шобухова из Белорецка стала девятой на дистанции 5000 м: она держалась рядом с эфиопками до последнего круга и показала свое лучшее время — 14 минут 47,07 секунды. У Галины Богомоловой и Алены Самохваловой на десятикилометровке — соответственно восьмой и двадцатый результаты. Лучший из россиян в марафоне уфимец Григорий Андреев стал в итоге 46-м.