На социальную поддержку населения Башкирия направляет около 7 млрд. рублей

Правительство РБ дополнило программу социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2005 год».Так, например, на финансирование мероприятий по оказанию поддержки пенсионерам и инвалидам дополнительно направят около 40 млн. рублей, а на содержание домов престарелых и интернатов для инвалидов — свыше 16 млн.Всего же в 2005 году на социальную поддержку населения Башкирия израсходует почти 7 млрд. рублей.