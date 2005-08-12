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На социальную поддержку населения Башкирия направляет около 7 млрд. рублей

12 августа 2005, 03:22
Правительство РБ дополнило программу социальной поддержки населения Республики Башкортостан на 2005 год».Так, например, на финансирование мероприятий по оказанию поддержки пенсионерам и инвалидам дополнительно направят около 40 млн. рублей, а на содержание домов престарелых и интернатов для инвалидов — свыше 16 млн.Всего же в 2005 году на социальную поддержку населения Башкирия израсходует почти 7 млрд. рублей.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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