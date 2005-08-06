В чемпионате мира по легкой атлетике примут участие четыре спортсмена из Башкирии

В субботу в Хельсинки стартует Х чемпионат мира по легкой атлетике. В борьбе за медали будут участвовать около 1900 спортсменов из 209 стран. Российскую сборную представляет 101 человек, в их числе 4 атлета из Башкирии.Три спортсменки из Белорецка выступят на стайерских дистанциях. На 5000 метров побежит Лилия Шобухова, а на 10000 м — Галина Богомолова и Алена Самохвалова. Единственный мужчина в квартете башкирских атлетов — Григорий Андреев из Уфы — примет участие в марафоне.