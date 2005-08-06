mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В чемпионате мира по легкой атлетике примут участие четыре спортсмена из Башкирии

6 августа 2005, 02:43
В субботу в Хельсинки стартует Х чемпионат мира по легкой атлетике. В борьбе за медали будут участвовать около 1900 спортсменов из 209 стран. Российскую сборную представляет 101 человек, в их числе 4 атлета из Башкирии.Три спортсменки из Белорецка выступят на стайерских дистанциях. На 5000 метров побежит Лилия Шобухова, а на 10000 м — Галина Богомолова и Алена Самохвалова. Единственный мужчина в квартете башкирских атлетов — Григорий Андреев из Уфы — примет участие в марафоне.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04