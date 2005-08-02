Желая наказать разлучника, братья сами получили пули в головы

Юноши умирали долго и мучительно, киллер никак не мог попасть из самодельного оружия в жизненно-важные органы жертв. Оказалось, что убийца — бывший друг одного из братьев, причем кореша даже сидели вместе в салаватской колонии. И тот, и другой оказались в местах не столь отдаленных за мелкие кражи, и когда 40-летний дружок освободился первым, старший брат попросил приятеля донести весточку до его жены. Каково же было удивление молодого мужчины, когда оказавшись на свободе, он узнал, что товарищ не только передал супруге радостные новости от мужа, но и воспользовался ее одиночеством. Благоверная старшего брата оказалась настолько сговорчивой, что и забыла о том, что ее супруг тоже скоро возвращается из неволи. И прибывший из зоны «рогатый» муж застал сладкую парочку со всеми доказательствами предательской измены, как закадычного друга, так и собственной жены. На разборке между корешами обиженный мужчина поклялся отомстить сопернику, а потом хлопнул дверью ставшего постылым дома и ушел жить к младшему брату. Бывший друг очень испугался угроз товарища и решил защищаться до последнего. Он купил где-то самодельный пистолет и принялся ждать, когда за ним придут. Братья же посчитали возможным не привлекать никого к «семейной» разборке и решили поговорить с «предателем» вдвоем за городом. Однако когда тот прибыл на встречу, страх настолько овладел им, что даже не выслушав мужчин, разлучник сразу принялся стрелять. В итоге пули буквально изрешетили парней. Когда они упали, истекая кровью, убийца перезарядил оружие и добил несчастных. Тела бывшего друга и его брата преступник оттащил к карьеру и забросал песком. 40-летний зек, как только родственники были найдены мертвыми, сразу попал в поле зрения оперативников, поскольку как ни в чем не бывало продолжал сожительствовать с женой одного из пропавших.