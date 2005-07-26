Следующим предсезонным турниром российской хоккейной суперлиги станет Кубок президента Башкирии

З1 июля у уфимском ледовом Дворце стартует турнир на Кубок президента Башкортостана. В очередных соревнованиях межсезонья примут участие четыре клуба российской хоккейной суперлиги: казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада», магнитогорский «Металлург», а также хозяева площадки — «Салават Юлаев».Команды сыграют друг с другом в рамках одного круга. Завершится турнир 4 августа. В Уфе надеются, что дома юлаевцы сыграют лучше, чем на Кубке Паюлахти, где уфимские хоккеисты выступили неудачно, и возьмут, например, реванш над «Ладой» из Тольятти, которой уступили на финском льду.