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Следующим предсезонным турниром российской хоккейной суперлиги станет Кубок президента Башкирии

26 июля 2005, 23:54
З1 июля у уфимском ледовом Дворце стартует турнир на Кубок президента Башкортостана. В очередных соревнованиях межсезонья примут участие четыре клуба российской хоккейной суперлиги: казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада», магнитогорский «Металлург», а также хозяева площадки — «Салават Юлаев».Команды сыграют друг с другом в рамках одного круга. Завершится турнир 4 августа. В Уфе надеются, что дома юлаевцы сыграют лучше, чем на Кубке Паюлахти, где уфимские хоккеисты выступили неудачно, и возьмут, например, реванш над «Ладой» из Тольятти, которой уступили на финском льду.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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