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Проспект Салавата увенчает двухуровневая развязка с улицей Менделеева

13 июля 2005, 23:30
Новая развязка на проспекте Салавата Юлаева появится в районе ипподрома <Акбузат>. Строительство транспортного узла запланировано на пересечении скоростной магистрали и улицы Менделеева в Октябрьском районе Уфы.Как сообщили <МК> в <УфаНИПИнефть>, разработавшим по заказу управления коммунального хозяйства администрации столицы Башкирии инженерный проект новой развязки, проектируемая улица обеспечит скоростной выезд из южной части столицы в северную. А также водителям можно будет без остановок на светофорах и перекрестках добраться до Оренбургского и Челябинского трактов.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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