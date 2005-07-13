Проспект Салавата увенчает двухуровневая развязка с улицей Менделеева

Новая развязка на проспекте Салавата Юлаева появится в районе ипподрома <Акбузат>. Строительство транспортного узла запланировано на пересечении скоростной магистрали и улицы Менделеева в Октябрьском районе Уфы.Как сообщили <МК> в <УфаНИПИнефть>, разработавшим по заказу управления коммунального хозяйства администрации столицы Башкирии инженерный проект новой развязки, проектируемая улица обеспечит скоростной выезд из южной части столицы в северную. А также водителям можно будет без остановок на светофорах и перекрестках добраться до Оренбургского и Челябинского трактов.