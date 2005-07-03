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Президент Башкирии: <По действиям сотрудников ГАИ зачастую судят о всей милиции>
3 июля 2005, 02:00
Сегодня исполняется 69 лет со дня образования государственной автоинспекции. 3 июля 1936 года Советом Народных комиссаров СССР было принято постановление .
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