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Чиновники, опасаясь расплаты, возвращают деньги

17 июня 2005, 10:56
Усиливается действенность проверок Контрольно-счетной палаты Башкирии. Только за последние полгода бюджетные средства, уведенные из казны с помощью фирм-посредников, завышающих объемы работ, возвратили в двух районах республики.В частности в Благовещенске, фирма <Радость>, которой посчастливилось получить подряд на ремонт городских объектов социально-культурного назначения, после приезда ревизоров по доброй воле вернула в бюджет 2,4 миллиона рублей. Чиновникам, расходующие нецелевым образом государственные средства, есть все основания опасаться расплаты.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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