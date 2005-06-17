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Башкирские парламентарии отправили своего посланника во Францию

17 июня 2005, 02:57
В разгар кампании за укрепление парламентской дисциплины (с недавнего времени депутаты Госсобрания Башкирия могут быть досрочно лишены полномочий за прогулы) весьма странным выглядело отсутствие на слушаниях в четверг одного из руководителей Курултая, вице-спикера Салавата Кусимова.Впрочем, как сообщили в пресс-службе Госсобрания, зампредседателя не было на заседании по уважительной причине. 16 июня во Франции открылась международная конференция по вопросам развития законодательства в сфере образования. Лучшего посланника, чем Салават Кусимов, башкирские депутаты выбрать не смогли.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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