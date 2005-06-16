За события в Благовещенске снимут Генпрокурора?

Генеральный прокурор России Владимир Устинов, которого федеральное собрание совсем недавно оставило служить державе еще на один срок, стал мишенью российских правозащитников. Теперь в факте превышения сотрудниками милиции должностных полномочий в Благовещенске Людмила Алексеева и Лев Пономарев обвиняют Генпрокурора.Напомним, что в разгар <благовещенских> страстей и глава Московской Хельсинкской группы, и руководитель российского движения <За права человека> приезжали в Башкирию, чтобы на месте разобраться в случившемся.