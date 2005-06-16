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Башкирский троллейбус с энергосберегающим приводом выдвинут на соискание госпремии

16 июня 2005, 14:24
Коллектив создателей новой машины Башкирского троллейбусного завода стал соискателем государственной премии РБ в области науки и техники.Как сообщили в комиссии при президенте Башкирии по госпремиям, в нынешнем году на получение главной республиканской награды кроме работы <Разработка и освоение производства троллейбусов с энергосберегающим приводом на базе коллекторного двигателя постоянного тока, регулируемого преобразователем на IGBT транзисторах с микропроцессорным управлением> претендуют еще 10 научных трудов.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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