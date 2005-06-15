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Тимур Саблин: <Выборы в уфимский горсовет переместились в юридическую плоскость>

16 июня 2005, 01:45
В последнее время в подъездах уфимцев появилось множество фальшивок, цель которых опорочить соперников, снять их с предвыборной гонки с помощью жалоб на листовки, которые они не выпускали, или просто облить грязью. Наблюдатели, знающие изнанку выборов могут только улыбаться, глядя, как стараются завоевать доверие народа различные клановые группировки.Возродились, как птицы-феникс из пепла, после отъезда хозяина веремеенковские медиа-ресурсы, проданные сейчас, как ни странно, бывшим конкурентам банкира.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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