Тимур Саблин: <Выборы в уфимский горсовет переместились в юридическую плоскость>

В последнее время в подъездах уфимцев появилось множество фальшивок, цель которых опорочить соперников, снять их с предвыборной гонки с помощью жалоб на листовки, которые они не выпускали, или просто облить грязью. Наблюдатели, знающие изнанку выборов могут только улыбаться, глядя, как стараются завоевать доверие народа различные клановые группировки.Возродились, как птицы-феникс из пепла, после отъезда хозяина веремеенковские медиа-ресурсы, проданные сейчас, как ни странно, бывшим конкурентам банкира.