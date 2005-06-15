mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минобороны России решилось на покупку отечественных вертолетов только после Индии и Южной Кореи

16 июня 2005, 01:46
На Кумертауском авиационном предприятии заканчивают сборку вертолета <Ка-31>, который заказало авиапромышленникам Башкирии Министерство обороны России. Также здесь в июле будет собраны два <стрекозообразных> <Ка-226>, а за шесть месяцев в КумАПе сдадут потребителям восемь винтокрылых машин, среди которых есть и новый гражданский вертолет <Ка-226-50>.Как сообщили на Кумертауском авиационном предприятии, <Ка-31> (этот вертолет называют ) поставлялся вооруженным силам Южной Кореи и Индии. Сейчас ими заинтересовались Перу, Китай и Ливия.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04