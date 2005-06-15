Минобороны России решилось на покупку отечественных вертолетов только после Индии и Южной Кореи

На Кумертауском авиационном предприятии заканчивают сборку вертолета <Ка-31>, который заказало авиапромышленникам Башкирии Министерство обороны России. Также здесь в июле будет собраны два <стрекозообразных> <Ка-226>, а за шесть месяцев в КумАПе сдадут потребителям восемь винтокрылых машин, среди которых есть и новый гражданский вертолет <Ка-226-50>.Как сообщили на Кумертауском авиационном предприятии, <Ка-31> (этот вертолет называют ) поставлялся вооруженным силам Южной Кореи и Индии. Сейчас ими заинтересовались Перу, Китай и Ливия.