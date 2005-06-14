Жертвы обмана готовы были всю жизнь работать на мошенника

Необычную схему кредитной аферы применил предприимчивый уфимец. Жертвы сами отдавали аферисту собственные документы, чтобы он, воспользовавшись ими, покупал в кредит технику.Как сообщили "МК" в Орджоникидзевском РУВД столицы Башкирии, псевдокоммерсант для начала разместил объявления в бесплатных изданиях: "Даю деньги в долг. Срочно!" К ростовщику Сергею Гривцову потянулись желающие под серьезные проценты взять в долг от 10 до 20 тысяч рублей. При этом от них не требовалось поручителей или банковских документов.