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Жертвы обмана готовы были всю жизнь работать на мошенника

14 июня 2005, 23:12
Необычную схему кредитной аферы применил предприимчивый уфимец. Жертвы сами отдавали аферисту собственные документы, чтобы он, воспользовавшись ими, покупал в кредит технику.Как сообщили "МК" в Орджоникидзевском РУВД столицы Башкирии, псевдокоммерсант для начала разместил объявления в бесплатных изданиях: "Даю деньги в долг. Срочно!" К ростовщику Сергею Гривцову потянулись желающие под серьезные проценты взять в долг от 10 до 20 тысяч рублей. При этом от них не требовалось поручителей или банковских документов.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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