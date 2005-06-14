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За пол-июня на дорогах Башкирии перевернулись три пассажирских автобуса

14 июня 2005, 23:34
Грубое нарушение правил стало причиной трагедии в минувший четверг в Уфимском районе Башкирии. Водитель "Газели" не вписался в поворот на дороге у деревни Кириллово. Жители Октябрьского возвращались на пассажирском грузовике из командировки в Уфу. Однако домой им удалось попасть не скоро - на крутом повороте "Газель" занесло и, перевернувшись, она упала в болото. Лишь по счастливой случайности восемь пассажиров не лишились жизни, отделавшись легкими травмами.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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