За пол-июня на дорогах Башкирии перевернулись три пассажирских автобуса

Грубое нарушение правил стало причиной трагедии в минувший четверг в Уфимском районе Башкирии. Водитель "Газели" не вписался в поворот на дороге у деревни Кириллово. Жители Октябрьского возвращались на пассажирском грузовике из командировки в Уфу. Однако домой им удалось попасть не скоро - на крутом повороте "Газель" занесло и, перевернувшись, она упала в болото. Лишь по счастливой случайности восемь пассажиров не лишились жизни, отделавшись легкими травмами.