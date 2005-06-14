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В Уфе <благовещенский синдром> спровоцировал стихийный митинг у милицейского <стакана>

14 июня 2005, 13:48
Сегодня прокуратура Орджоникидзевского района столицы Башкирии возбудила уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса в отношении двух молодых людей, устроивших в минувший понедельник <стихийный митинг> на остановке <Торговый центр в Уфе. 31- и 28-летние граждане подозреваются в совершении хулиганства и публичном оскорблении сотрудников милиции.Как сообщили в прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы, четверо мужчин задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы за появление в нетрезвом виде в общественном месте и проведены в <стакан>, находящийся прямо на остановке.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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