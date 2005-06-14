На процессе по делу заказного убийства башкирского прокурора гособвинитель наконец-то выступил с заключительной речью

В Верховном суде Башкирии продолжаются прения в деле, где на скамье подсудимых находится бывший начальник ГАИ Сибая Нуриахмет Шагиев, обвиняемый в заказе убийства прокурора города Ханифа Карачурина. Кроме Шагиева в смерти начальника городского надзорного ведомства обвиняются еще трое: 24-летний Евгений Левченко произвел смертельный выстрел, 19-летний Руслан Каипкулов и 50-летний Юрий Грачев приняли участие в смертоубийстве. Каипкулов помогал Левченко скрыться с места преступления, а Грачев, который является дядей исполнителя, предоставил племяннику пистолет.