Обидчика арбитра трудоустроили в воскресенский <Химик>

В новом хоккейном сезоне бывший председатель правления хоккейного клуба <Салават Юлаев> Тахир Даукаев будет представлять в Суперлиге интересы . Тахир Мидхатович назначен генеральным директором воскресенской команды. В прошедшем сезоне занял в российском чемпионате 9-е место, тогда как <Салават Юлаев> только 13-е.Должность шефа ХКСЮ г-н Даукаев оставил в конце 2003 года по решению собрания учредителей <Салавата Юлаева> <в целях обеспечения работоспособности клуба>. Вместе с ним покинул пост директора СДЮШОР <Салават Юлаев> и его брат Амир.