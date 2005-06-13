О боевых заслугах <афганца> вспомнили через 16 лет

Благодаря поисковой работе башкирского отделения организации Российского Союза ветеранов Афганистана 35-летнему Александру Богдановичу вручат медаль <За боевые заслуги>, которую он заработал будучи воином-интернационалистом в:1989 году.Как сообщили в башкирском отделении Союза ветеранов Афганистана, 19-летний боец Богданович был оповещен, что представлен к государственной награде, но медаль впоследствии затерялась в дороге. Юный герой вернулся в столицу Башкирии, поработал на заводе, но потом вновь надел погоны - пришел в милицию, стал участковым в селе Алексеевка Уфимского района.