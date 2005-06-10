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Судебная тяжба между башкирским ТЭКом и правительством республики завершена

10 июня 2005, 15:31
Сегодня в Арбитражном суде Башкирии закончились слушания по иску Минимущества к компаниям, управляющих башкирским ТЭКом. Суд, удалившись на совещание, принял отзыв исковых требований Минимущества республики. Определением АС РБ от 10 июня 2005 года судебное производство по искам Минимущества к предприятиям башкирского ТЭКа о признании ничтожными сделок двухлетней давности, прекращено.Суд посчитал возможным принять отзыв иска правительства республики, поскольку стороны договорились между собой о возмещении полной стоимости акций и управлении башкирским ТЭКом.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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