Понадобилось вмешательство Верховного суда России, чтобы возбудить уголовное дело против милиционеров

Интересное решение принял президиум Верховного суда Башкирии, отменив правовые акты сразу трех инстанций: Кировской прокуратуры, Кировского районного суда и кассационной коллегии Верховного суда РБ. За три года судебных мытарств настойчивый гражданин сумел доказать, что многочисленные постановления об отмене возбуждения уголовного дела в отношении пяти милиционеров, избивших его, незаконны и неправомочны.Как сообщили в Верховном суде Башкирии, 2 февраля 2002 года предприниматель оказался на именинах сотрудника ОБЭП Кировского РУВД Уфы.