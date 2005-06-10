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Понадобилось вмешательство Верховного суда России, чтобы возбудить уголовное дело против милиционеров

10 июня 2005, 04:05
Интересное решение принял президиум Верховного суда Башкирии, отменив правовые акты сразу трех инстанций: Кировской прокуратуры, Кировского районного суда и кассационной коллегии Верховного суда РБ. За три года судебных мытарств настойчивый гражданин сумел доказать, что многочисленные постановления об отмене возбуждения уголовного дела в отношении пяти милиционеров, избивших его, незаконны и неправомочны.Как сообщили в Верховном суде Башкирии, 2 февраля 2002 года предприниматель оказался на именинах сотрудника ОБЭП Кировского РУВД Уфы.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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