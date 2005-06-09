Новый комплекс в столице Башкирии надуют при участии Швейцарии

Обсуждение хода реализации совместных проектов столицы Башкирии и Швейцарской Конфедерации, а также подписание договора о сотрудничестве в области спорта станут главными на встрече мэра города Павла Качкаева с делегацией Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству, которая запланирована на вечер 9 июня в уфимской мэрии.Двустороннее сотрудничество Швейцарской Конфедерации и уфимской мэрии начато еще в 2003 году совместными действиями по строительству компактного поселения вынужденных переселенцев в жилом районе Нагаево в Октябрьском районе столицы Башкирии.