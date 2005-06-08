По прогнозу мэра столицы Башкирии явка на выборы в уфимский горсовет превысит 38%

На прошедшем сегодня брифинге глава администрации столицы Башкирии Павел Качкаев высказал уверенность, что разброс фальшивой листовки от имени уфимского избиркома о штрафе за неявку на выборы, не повлияет на решение жителей города прийти 26 июня к избирательным урнам.Напомним, что в минувший уик-энд горожане получили в почтовые ящики выполненную на ризографе листовку, текст которой гласил, что согласно решению Курултая за неявку на выборы вводится штраф в размере трех тысяч рублей.