mkset.ru
ГлавноеВсе новости

По прогнозу мэра столицы Башкирии явка на выборы в уфимский горсовет превысит 38%

8 июня 2005, 19:56
На прошедшем сегодня брифинге глава администрации столицы Башкирии Павел Качкаев высказал уверенность, что разброс фальшивой листовки от имени уфимского избиркома о штрафе за неявку на выборы, не повлияет на решение жителей города прийти 26 июня к избирательным урнам.Напомним, что в минувший уик-энд горожане получили в почтовые ящики выполненную на ризографе листовку, текст которой гласил, что согласно решению Курултая за неявку на выборы вводится штраф в размере трех тысяч рублей.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04