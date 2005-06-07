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Такой номер не пройдет

7 июня 2005, 22:02
В минувшую среду посреди рабочего дня под колеса автобуса попала восьмилетняя девочка. Водитель пассажирской машины, принадлежащей УПАТП-4, ехал по улице Родионова и сбил школьницу. Травмированную второклассницу срочно госпитализировали в республиканскую детскую больницу. При проверке выяснилось, что у машины отказали тормоза, и оказалось, что автобус не прошел техосмотр.Это происшествие стало еще одним аргументом в пользу лоббируемого автоинспекцией введения проверки техсостояния автомобиля на дороге.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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