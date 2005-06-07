Письма тоже бывают первоклассными

Управление федеральной почтовой связи Башкирии внедрило новую услугу <Почты России> - ускоренные внутренние отправления первого класса.Как сообщили в УФПС РБ, новая услуга ориентирована на различные категории клиентов, предъявляющих к почтовым услугам повышенные требования, и должна заинтересовать, в первую очередь, деловое сообщество, представителей малого и среднего бизнеса, для которых первостепенное значение при выборе услуги играет оптимальное соотношение цены и качества.Сроки доставки отправлений первого класса на 25-30 процентов короче, чем у традиционной корреспонденции.