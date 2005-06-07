Каждый народ заслуживает свою оппозицию

Представители ТЭКа, отстаивающее сейчас в Арбитражном суде свое право на управление государственными акциями топливно-энергетического комплекса Башкирии, выдвинули предложение примирения с истцом - Минимущества республики.Эта коллизия многое означает. И то, что энергетики и нефтяники опасаются бодаться с государством, понимая, что проиграют. И то, что любой бизнесмен в любой ситуации руководствуется экономическими соображениями - раз тэковцы идут на уступки, значит, просчитали цену вопроса и решили, что в случае отступления больше выиграют, чем проиграют.