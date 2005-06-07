Башкирия готовится к чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдет в Уфе

В четверг в столице Башкирии пройдет первое заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в сентябре 2006 года в Уфе чемпионата мира по летнему биатлону. Возглавляет оргкомитет вице-премьер Ильдус Илишев. Провести первенство планеты по этому виду спорта Уфе предложил международный союз биатлонистов.Собственно говоря, подготовка к чемпионату мира в Башкирии началась более года назад. Из бюджета республики выделено 50 миллионов рублей только на подготовку строительных объектов.