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Posted 31 мая 2005, 19:08

Published 31 мая 2005, 19:08

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Юношу отправил на тот свет отец, сослепу приняв его за преступника

31 мая 2005, 19:08
Трагедия случилась в Белебеевском районе Башкирии в деревне Кум-Касяк - отец зарезал сына на глазах у его младшего брата.Как стало известно , в выходной день семья уехала на торжество в соседнее село, где два брата 18 и 16 лет веселились и накачивались алкоголем, а родители, устав от празднеств, засобирались и уехали домой. Братья же, продолжая накачиваться спиртным, поссорились из-за девушки и бросились друг на друга с кулаками. Собравшиеся разняли дерущихся, но примирения между родственниками не случилось. Когда они приехали ранним утром в отчий дом, то продолжали браниться в сенях.
Отец братьев проснулся от крика и, взяв в руки нож, выскочил на защиту своей собственности, решив, что в дом пробрались злоумышленники. Родитель не разглядел собственных детей, потому что был инвалидом по зрению и вонзил нож в грудь старшего дитяти. Медики считают, что парня можно было спасти, если бы нож оставался в теле, однако отец, сообразив, что натворил и преисполненный желанием помочь отпрыску, выдернул нож. Хлынувший поток крови уже было не остановить. Юноша умер от ее потери до приезда <скорой помощи="">, а его отцу пришлось оказывать медицинскую помощь: детоубийца находился в состоянии <сильного душевного="" волнения="">. в Уфе> от 01.06.05 г.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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