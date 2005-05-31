Юношу отправил на тот свет отец, сослепу приняв его за преступника

Отец братьев проснулся от крика и, взяв в руки нож, выскочил на защиту своей собственности, решив, что в дом пробрались злоумышленники. Родитель не разглядел собственных детей, потому что был инвалидом по зрению и вонзил нож в грудь старшего дитяти. Медики считают, что парня можно было спасти, если бы нож оставался в теле, однако отец, сообразив, что натворил и преисполненный желанием помочь отпрыску, выдернул нож. Хлынувший поток крови уже было не остановить. Юноша умер от ее потери до приезда <скорой помощи="">, а его отцу пришлось оказывать медицинскую помощь: детоубийца находился в состоянии <сильного душевного="" волнения="">. в Уфе> от 01.06.05 г.